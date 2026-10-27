CC44车牌在迪拜以672万迪拉姆售出——The National

在阿联酋迪拜举行的一场拍卖会上，CC44车牌以672万迪拉姆售出，约合180万美元。这是该场拍卖中的最高出价，拍卖会上共售出60个稀有汽车车牌。

当晚最昂贵的拍品

拍卖由迪拜道路与交通管理局在Hilton Dubai Al Habtoor City酒店举行。据The National报道，拍卖总收入达到6570万迪拉姆。

第二昂贵的拍品是BB18车牌，成交价为660万迪拉姆。BB80车牌以590万迪拉姆售出，BB117则以100万迪拉姆售出。这是迪拜道路与交通管理局组织的第121场公开拍卖会。拍卖会提供了AA、BB、CC、H、U、V、W、X、Y和Z系列的三位数、四位数和五位数号码组合。

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高端车牌市场

2023年4月，在为“One Billion Meals”慈善活动举办的一场拍卖中，迪拜的7号车牌以创纪录的5500万迪拉姆售出。这一出价超过了此前的纪录：2008年，商人Saeed Al Khouri在一场慈善拍卖中以5000万迪拉姆购得阿布扎比的1号车牌。

根据Mazal应用程序分析师的数据，迪拜私人车牌市场每年增长约20%。过去三年，该市场的交易额达到17亿迪拉姆。Mazal将作为一个具有资金托管机制的在线平台运营：在确认车牌所有权转移之前，买方资金将被保留。

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