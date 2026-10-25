Bentley发布了全新纯电SUV Torcal的首发First Edition版本。据Motor1报道，该版本将搭载计划产品线中最强大的动力系统——876马力和996磅英尺，即约1350牛·米的扭矩。该车0至100公里/小时加速时间为2.9秒，最高时速为261公里。

Bentley计划随后推出动力更弱的Torcal版本。First Edition实际上将承担该品牌产品线中传统上由Speed或Mulliner版本所承担的角色。

外观设计

First Edition配备22英寸轮毂，采用亮黑色涂装和Liquid Silver颜色辐条。车轮中心盖可在行驶中保持徽标垂直。Mulliner制动卡钳涂装为Graphene Grey颜色。

Carbon Fiber Styling Specification套件包括前保险杠、后视镜壳体、侧裙和后扩散器的碳纤维部件。前翼子板上还装有First Edition徽章。

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内饰和额外配置

Torcal First Edition的内饰配有专属座椅绗缝、V形纹饰嵌件以及带有系列标识的发光门槛饰板。Colour Specification个性化方案提供两种Mulliner配色组合、八种点缀色调，并可在内饰设计中加入第三种颜色。

带对比色缝线的真皮内饰可免费提供，并配有标准Gloss Carbon Fibre饰件。标准配置还包括高绒地毯、Wellness前排座椅和Rear Comfort Seat Specification套件。该套件为两个外侧后排座椅提供通风和舒适头枕。

Torcal新增功能包括前后车门电动开启，以及Frosted Diamond Switchable车顶。功率为1780瓦的Naim for Bentley音响系统配备28个扬声器、座椅换能器、前排头枕内扬声器，并支持Dolby Atmos 7.1.4。

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