Bentley представила стартовую версию First Edition для нового электрического SUV Torcal. По данным Motor1, она получит самую мощную силовую установку в планируемой линейке — 876 л. с. и 996 фунт-футов, или около 1350 Нм, крутящего момента. Автомобиль разгоняется от 0 до 100 км/ч за 2,9 секунды, а максимальная скорость составляет 261 км/ч.

Позднее Bentley планирует предложить менее мощные версии Torcal. First Edition фактически будет выполнять роль, которую в линейке марки традиционно имеют модификации Speed или Mulliner.

Внешнее оформление

First Edition оснастили 22-дюймовыми колёсами с глянцевым чёрным покрытием и спицами цвета Liquid Silver. Центральные колпачки колёс сохраняют вертикальное положение эмблемы во время движения. Тормозные суппорты Mulliner окрашены в цвет Graphene Grey.

В пакет Carbon Fiber Styling Specification входят карбоновые элементы переднего бампера, корпуса зеркал, боковые пороги и задний диффузор. На переднем крыле также установлена эмблема First Edition.

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Салон и дополнительное оснащение

Интерьер Torcal First Edition получил эксклюзивную простёжку сидений, вставки в виде шевронов и подсвечиваемые накладки на пороги с обозначением серии. Программа персонализации Colour Specification предлагает два цветовых сочетания от Mulliner, восемь акцентных оттенков и возможность добавить третий цвет в оформление салона.

Кожаная обивка с контрастной прострочкой доступна без доплаты вместе со стандартной отделкой Gloss Carbon Fibre. В стандартное оснащение также входят коврики с густым ворсом, передние сиденья Wellness и пакет Rear Comfort Seat Specification. Для двух крайних задних мест он предусматривает вентиляцию и комфортные подголовники.

Среди новых для Torcal функций — электрическое открывание передних и задних дверей, а также крыша Frosted Diamond Switchable. Аудиосистема Naim for Bentley мощностью 1780 Вт имеет 28 динамиков, трансдюсеры в сиденьях, громкоговорители в передних подголовниках и поддержку Dolby Atmos 7.1.4.

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