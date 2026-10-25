Bestway Group uruchomiła w Pakistanie markę chińskiego producenta samochodów Geely Auto oraz przejęła zakład Proton w rejonie Port Qasim w Karaczi do montażu pojazdów. Informuje o tym Dawn.

Sprzedaż i serwis

Sprzedażą samochodów Geely i obsługą posprzedażową zajmie się Bestway Automotive — jedyny autoryzowany dystrybutor chińskiej marki.

Dyrektor zarządzający grupy Irfan Sheikh oświadczył, że firma skoncentruje się na lokalizacji oraz budowie sieci stacji ładowania, aby zapewnić długoterminową obecność na pakistańskim rynku.

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Trzy modele na start

Na początku Geely zaoferuje trzy modele: kompaktowego elektrycznego hatchbacka EX2, elektrycznego SUV-a EX5 oraz Starray EM-i z technologią elektrycznego pojazdu o zwiększonym zasięgu.

Inwestycje grupy

Bestway poinformowała, że w ciągu ostatnich trzech lat grupa zainwestowała w Pakistanie ponad 350 mln dolarów i stworzyła 20 tys. miejsc pracy. Wiceprezes Geely Auto International Corporation Evin Ye nazwał Pakistan pierwszym rynkiem Geely w Azji Południowej i oświadczył, że firma jest jedynym producentem samochodów posiadającym satelitarną sieć na niskiej orbicie okołoziemskiej.

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