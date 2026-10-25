Bestway Group запустила в Пакистане бренд китайского автопроизводителя Geely Auto и приобрела завод Proton в районе Порт-Касим в Карачи для сборки автомобилей. Об этом сообщает Dawn.

Продажи и сервис

Продажей автомобилей Geely и послепродажным обслуживанием будет заниматься Bestway Automotive — единственный уполномоченный дистрибьютор китайской марки.

Управляющий директор группы Ирфан Шейх заявил, что компания сосредоточится на локализации и создании сети зарядных станций для долгосрочного присутствия на пакистанском рынке.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Три модели на старте

На старте Geely предложит три модели: компактный электрический хэтчбек EX2, электрический внедорожник EX5 и Starray EM-i с технологией электромобиля с увеличенным запасом хода.

Инвестиции группы

В Bestway заявили, что за последние три года группа инвестировала в Пакистан более 350 млн долларов и создала 20 тыс. рабочих мест. Вице-президент Geely Auto International Corporation Эвин Е назвал Пакистан первым рынком Geely в Южной Азии и заявил, что компания является единственным автопроизводителем со спутниковой сетью на низкой околоземной орбите.

Читай нас в