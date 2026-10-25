Na chińskim rynku zadebiutował elektryczny sedan Jetta M6 — pierwszy samochód elektryczny marki Jetta, stworzonej w ramach joint venture FAW i Volkswagen Group. Bazowa wersja modelu kosztuje 79 800 juanów, czyli około 11 800 dolarów USA, i ma deklarowany zasięg 465 km w cyklu CLTC. Informuje o tym Electrek.

Wersje i specyfikacje

Jetta M6 jest dostępna w trzech wersjach wyposażenia: 465 Pro, 555 Max i 555 Ultra. Liczby w nazwach odpowiadają deklarowanemu zasięgowi w kilometrach w cyklu CLTC. Wersja 465 Pro kosztuje 79 800 juanów, 555 Max — 89 800 juanów, a 555 Ultra — 99 800 juanów.

Wersja bazowa otrzymała litowo-żelazowo-fosforanowy akumulator o pojemności 42,9 kWh oraz przedni silnik elektryczny o mocy 113 kW, czyli 150 KM. Według firmy przyspiesza do 100 km/h w 8,3 sekundy. Odmiany z oznaczeniem 555 są wyposażone w akumulator o pojemności 51,9 kWh i silnik elektryczny o mocy 145 kW, czyli 195 KM; deklarowany czas przyspieszenia do 100 km/h wynosi 6,8 sekundy.

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Wyposażenie sedana

Akumulatory do tego modelu dostarcza CALB, a ładowanie od 20% do 80% zajmuje około 30 minut. Sedan zbudowano na architekturze Jiesi firmy FAW, a jego długość wynosi 4806 mm, zaś szerokość — 1868 mm.

We wnętrzu zastosowano 8,88-calowy wyświetlacz kierowcy oraz 15,6-calowy ekran centralny. System multimedialny obsługuje Apple CarPlay oraz chińskich asystentów AI Doubao i DeepSeek. Standardowe wyposażenie obejmuje inteligentny tempomat, automatyczne hamowanie awaryjne i system automatycznego parkowania.

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