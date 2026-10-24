Volkswagen продавал в Китае в среднем около 267 электрических кроссоверов ID. Unyx 08 в месяц с начала продаж в апреле по август, хотя внутренняя цель компании составляла примерно 3622 автомобиля ежемесячно. Об этом сообщает InsideEVs со ссылкой на Reuters и данные ThinkerCar.

Продажи ниже внутреннего плана

ID. Unyx 08 стал первой моделью Volkswagen, созданной в рамках сотрудничества с китайской компанией Xpeng в сфере платформ и программного обеспечения. Электромобиль продаётся с апреля и производится на заводе Volkswagen в Аньхое. Компания не прокомментировала Reuters данные о запланированных объёмах продаж.

Модель относится к сегменту среднеразмерных премиальных электрических кроссоверов и имеет общую техническую основу с Xpeng G9. Начальная цена ID. Unyx 08 составляла около 35 тысяч долларов, а впоследствии Volkswagen снизил её примерно до 28,5 тысячи долларов. Автопроизводитель также работает над расширением сети специализированных дилерских центров ID. Unyx.

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Конкуренция на китайском рынке

InsideEVs отмечает, что Xiaomi YU7 и Zeekr 7X, с которыми конкурирует ID. Unyx 08, несколько дешевле и доступнее для покупателей благодаря более широкому присутствию дилеров. Reuters называет среди преимуществ конкурентов сенсорные системы и интеграцию автомобилей Xiaomi с электронными устройствами бренда, а также высокую скорость зарядки постоянным током у Zeekr 7X.

Volkswagen планирует продолжить сотрудничество с Xpeng. Следующая модель на этой основе — седан ID. Unyx 09 — имеет внутренний план продаж на уровне 4900 автомобилей в месяц. Компания также рассматривает возможность продажи моделей ID. Unyx, созданных совместно с Xpeng, за пределами Китая.

Продажи Volkswagen Group в Китае снизились с рекордных 4,2 млн автомобилей в 2019 году до 2,69 млн в прошлом году. В то же время сотрудничество с китайскими производителями не всегда даёт слабые результаты: электрический кроссовер Toyota bZ3X, созданный с использованием компонентов и программного обеспечения GAC, в апреле продался в Китае тиражом 10 тысяч единиц.

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