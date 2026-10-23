По данным Autocar, Alpine готовит четырёхместный электрический родстер формата 2+2 на платформе следующего поколения A110. Модель получит дизайн, не связанный ни с будущим A110, ни с историческими автомобилями марки.

Отказ от стилистики A310

Ранее компания рассматривала классическое купе Alpine A310 1970-х годов как источник вдохновения для четырёхместной модели. Однако руководитель бренда Филипп Криеф заявил, что этот вариант был слишком близок к оригиналу, а привлекательность A310 более нишевая, чем у A110.

Концепт A310, представленный Alpine на Парижском автосалоне, вместо этого должен вдохновить ограниченный двухместный автомобиль специальной серии. По словам Криефа, дизайн будущего 2+2 не будет данью уважения какой-либо предыдущей модели Alpine и должен быть очень современным.

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Платформа для нового A110

Alpine планирует запустить электрическое следующее поколение A110 в следующем году. Это будет первая модель на гибкой платформе Alpine Performance Platform. В то же время стилистику нового A110 предполагается сохранить близкой к нынешнему автомобилю, который вдохновлялся оригинальной моделью 1960-х годов.

Компания ещё не решила, что станет следующим приоритетом после запуска A110: серийный 2+2 или лимитированный A310. По словам Криефа, решение будет зависеть от узнаваемости и привлекательности бренда, а также от прибыльности сети. Он также привёл пример A110 Ultime: средняя цена персонализированных автомобилей этой специальной серии составляла около 300 тысяч евро.

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