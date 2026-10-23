Премиальный суббренд BYD Yangwang проведет глобальный запуск нового флагманского электрического седана в Объединенных Арабских Эмиратах, а не на китайском рынке. Об этом сообщает Electrek со ссылкой на генерального менеджера Yangwang Ху Сяоцзина. Конкретную дату запуска компания пока не назвала.

Седан в сегменте ультралюкс

Модель должна стать самым большим и самым роскошным электрическим седаном BYD. По данным местных СМИ, ее длина составит около 5 500 мм. На опубликованных фотографиях прототип был замаскирован, однако его габариты и силуэт сравнивают с Mercedes-Benz Maybach S-Class и Rolls-Royce Phantom.

Седан получит двери с задними петлями, открывающиеся против направления движения; для BYD это будет первое такое решение. Исполнительный генеральный менеджер Yangwang Чжэн Юй заявил, что новинка получит беспрецедентные прорывные технологии, но подробностей не привел.

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Зарядка и батареи

Автомобиль также показали возле станции BYD Flash Charging, что может указывать на поддержку мегаваттной зарядки. По сообщениям, флагманский седан может стать первой моделью BYD с твердотельными батареями. Вице-президент BYD Стелла Ли ранее заявляла, что первый автомобиль компании с такими батареями дебютирует в 2027 году.

Официальную премьеру седана ожидают в этом месяце. По слухам, стартовая цена модели составит около 2 млн юаней, или примерно 300 тыс. долларов. Для сравнения, электрический седан Yangwang U7 в Китае стоит от 658 тыс. юаней, а удлиненный гибридный внедорожник U8L — от 1,45 млн юаней.

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