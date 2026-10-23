Premium submarka BYD, Yangwang, przeprowadzi globalną premierę nowego flagowego elektrycznego sedana w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a nie na rynku chińskim. Informuje o tym Electrek, powołując się na dyrektora generalnego Yangwang Hu Xiaojinga. Firma nie podała jeszcze konkretnej daty premiery.

Sedan w segmencie ultraluksusowym

Model ma zostać największym i najbardziej luksusowym elektrycznym sedanem BYD. Według lokalnych mediów jego długość wyniesie około 5 500 mm. Na opublikowanych zdjęciach prototyp był zamaskowany, jednak jego wymiary i sylwetkę porównuje się z Mercedesem-Benzem Maybach S-Class oraz Rolls-Royce’em Phantom.

Sedan będzie miał drzwi z zawiasami z tyłu, otwierające się pod prąd; dla BYD będzie to pierwsze takie rozwiązanie. Wykonawczy dyrektor generalny Yangwang Zheng Yu oświadczył, że nowość otrzyma bezprecedensowe przełomowe technologie, lecz nie podał szczegółów.

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Ładowanie i baterie

Samochód pokazano również obok stacji BYD Flash Charging, co może wskazywać na obsługę ładowania megawatowego. Według doniesień flagowy sedan może zostać pierwszym modelem BYD z bateriami półprzewodnikowymi. Wiceprezeska BYD Stella Li wcześniej informowała, że pierwszy samochód firmy z takimi bateriami zadebiutuje w 2027 roku.

Oficjalna premiera sedana jest oczekiwana w tym miesiącu. Według plotek cena wyjściowa modelu wyniesie około 2 mln juanów, czyli około 300 tys. dolarów. Dla porównania, elektryczny sedan Yangwang U7 w Chinach kosztuje od 658 tys. juanów, a wydłużony hybrydowy SUV U8L — od 1,45 mln juanów.

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