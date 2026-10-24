W Niemczech Volkswagen planuje do 2030 roku dodatkowo zlikwidować 12 tys. miejsc pracy. Producent samochodów poinformował o tym po spotkaniu z pracownikami w Hanowerze, podaje Der Spiegel.

Nowy plan dotyczy Volkswagen AG, do którego należą główna marka, dział komponentów oraz stanowiska korporacyjne koncernu. Dwa lata temu firma zgodziła się już na likwidację ponad 35 tys. miejsc pracy do 2030 roku. Obecny plan przewiduje likwidację kolejnych 12 tys. stanowisk dodatkowo do tej liczby.

Negocjacje w sprawie spółek transferowych

W Volkswagenie oświadczono, że redukcje powinny przebiegać w sposób społecznie akceptowalny. Podczas nadchodzącej rundy negocjacji taryfowych koncern chce omówić utworzenie tak zwanych spółek transferowych — struktur przejściowych dla pracowników, których stanowiska są likwidowane. Ich uczestnicy mogą otrzymać pomoc w znalezieniu nowej pracy, w tym poprzez szkolenie zawodowe.

Przejście do takich struktur ma być dobrowolne. Ich czas trwania, warunki pracy oraz możliwe odprawy mają zostać uzgodnione z przedstawicielami pracowników. Obecnie nie wiadomo, ilu pracowników Volkswagena może przejść do spółek transferowych. Negocjacje taryfowe rozpoczną się 24 listopada.

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Stanowisko związku zawodowego

Firma uważa również za konieczne maksymalne wykorzystanie dobrowolnych mechanizmów odejścia oraz obniżenie kosztów wynagrodzeń. Dotychczas Volkswagen stosował głównie częściowe przejście na emeryturę i wypłatę rekompensat.

Związek zawodowy IG Metall kategorycznie odrzucił propozycję dotyczącą spółek transferowych. Nazwał ją naruszeniem zobowiązań w polityce taryfowej bez odpowiedniej podstawy prawnej. Szef regionalnego oddziału IG Metall Thorsten Gröger oświadczył, że zanim zostaną wykorzystane środki płatników składek, odpowiedzialność muszą wziąć na siebie akcjonariusze. Związek podkreślił, że zamiast przenosić pracowników do takich struktur, Volkswagen powinien zapewnić przyszłość firmy poprzez nowe produkty, rynki i przywództwo technologiczne.

Volkswagen poinformował również, że mimo trudnej sytuacji utrzyma układ taryfowy dotyczący przyszłości, który przewiduje gwarancje zatrudnienia do końca 2030 roku.

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