В Германии Volkswagen планирует до 2030 года дополнительно сократить 12 тысяч рабочих мест. Об этом автопроизводитель сообщил после встречи с сотрудниками в Ганновере, сообщает Der Spiegel.

Новый план касается Volkswagen AG, в который входят основной бренд, подразделение компонентов и корпоративные должности концерна. Два года назад компания уже согласовала сокращение более 35 тысяч рабочих мест до 2030 года. Нынешний план предусматривает ликвидацию еще 12 тысяч должностей дополнительно к этому показателю.

Переговоры о трансферных компаниях

В Volkswagen заявили, что сокращения должны происходить социально приемлемым способом. Во время предстоящего раунда тарифных переговоров концерн хочет обсудить открытие так называемых трансферных компаний — переходных структур для работников, чьи должности ликвидируют. Их участникам могут помогать в поиске новой работы, в том числе посредством профессионального обучения.

Переход в такие структуры должен быть добровольным. Их продолжительность, условия работы и возможные выходные выплаты предстоит согласовать с представителями работников. Пока неизвестно, сколько сотрудников Volkswagen могут перейти в трансферные компании. Тарифные переговоры начнутся 24 ноября.

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Позиция профсоюза

Компания также считает необходимыми максимальное использование добровольных механизмов увольнения и снижение расходов на оплату труда. До сих пор Volkswagen преимущественно применял частичный выход на пенсию и выплату компенсаций.

Профсоюз IG Metall категорически отверг предложение о трансферных компаниях. Он назвал его нарушением обязательств в тарифной политике без надлежащей правовой основы. Руководитель регионального подразделения IG Metall Торстен Грёгер заявил, что прежде чем привлекать средства плательщиков взносов, ответственность должны взять на себя акционеры. В профсоюзе подчеркнули, что вместо перевода работников в такие структуры Volkswagen должен обеспечивать будущее компании новыми продуктами, рынками и технологическим лидерством.

Volkswagen также сообщил, что, несмотря на сложную ситуацию, сохранит тарифное соглашение о будущем, которое предусматривает гарантии занятости до конца 2030 года.

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