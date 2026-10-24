大众汽车计划在德国到2030年额外裁减1.2万个工作岗位。该汽车制造商在汉诺威与员工会面后宣布了这一消息，Der Spiegel报道。

新计划涉及大众汽车集团股份公司（Volkswagen AG），其中包括核心品牌、零部件部门以及集团的企业岗位。两年前，该公司已同意到2030年裁减超过3.5万个工作岗位。目前的计划规定，在此基础上再取消1.2万个岗位。

关于转移公司的谈判

大众汽车表示，裁员应以社会可接受的方式进行。在即将进行的一轮集体工资谈判中，该集团希望讨论设立所谓的转移公司——为岗位被取消的员工设立的过渡性机构。这些机构的参与者可能会在寻找新工作方面获得帮助，包括通过职业培训。

转入此类机构应当是自愿的。其期限、工作条件以及可能的离职补偿金将与员工代表协商确定。目前尚不清楚有多少大众员工可能转入转移公司。集体工资谈判将于11月24日开始。

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工会立场

公司还认为，有必要最大限度地利用自愿离职机制，并降低劳动力成本。迄今为止，大众汽车主要采用部分退休和发放补偿金的方式。

IG Metall工会坚决拒绝了有关转移公司的提议。该工会称，该提议是在没有适当法律依据的情况下违反了集体工资政策中的承诺。IG Metall地区分会负责人托斯滕·格雷格尔表示，在动用缴费者的资金之前，股东必须承担责任。工会强调，大众汽车不应将员工转入此类机构，而应通过新产品、新市场和技术领先地位来保障公司的未来。

大众汽车还表示，尽管形势艰难，仍将维持关于未来的集体协议，该协议规定就业保障持续至2030年底。

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