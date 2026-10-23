比亚迪高端子品牌仰望将于阿拉伯联合酋长国，而非中国市场，全球首发其全新旗舰电动轿车。Electrek报道称，消息援引仰望总经理胡晓庆的话。该公司尚未公布具体的发布时间。

超豪华级轿车

该车型将成为比亚迪最大、最豪华的电动轿车。据当地媒体报道，其车长将约为5,500毫米。在公布的照片中，原型车经过伪装，但其尺寸和轮廓被拿来与梅赛德斯-奔驰迈巴赫S级和劳斯莱斯幻影作比较。

该轿车将配备后铰链车门，车门逆向开启；这将是比亚迪首次采用这一设计。仰望执行总经理郑宇表示，这款新车将获得前所未有的突破性技术，但未透露细节。

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充电与电池

该车还在比亚迪闪充站旁亮相，这可能表明其支持兆瓦级充电。据报道，这款旗舰轿车可能成为比亚迪首款搭载固态电池的车型。比亚迪副总裁斯特拉·李此前表示，该公司首款配备此类电池的汽车将于2027年首发。

该轿车的正式发布预计将在本月举行。有传闻称，该车型起售价将约为200万元人民币，约合30万美元。作为对比，仰望U7电动轿车在中国的起售价为65.8万元人民币，加长版U8L混合动力SUV的起售价为145万元人民币。

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