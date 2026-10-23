新款现代Tucson在开放订购后的首日获得15,045份预订单，超过了2020年第四代车型当时获得的10,842份订单申请。Motor1援引The Korean Car Blog 报道称。

旗舰配置最受欢迎，占预订单的44%。基础版本占订单申请的33%。

全新设计和更大尺寸

第五代现代Tucson采用了彻底更新的外观设计，车身拥有锐利的棱角。与上一代车型相比，这款跨界车长度增加2.3英寸、宽度增加1.57英寸、高度增加0.8英寸。根据Motor1的数据，这将增加车内乘客空间。

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车内配备了新的Pleos信息娱乐系统，显示屏对角线尺寸最大可达17英寸。同时，现代保留了实体控制装置。仪表台上方设有一块9.9英寸驾驶员显示屏，更符合驾驶员的视线范围。

三种动力系统

Tucson将提供三种动力总成选择：184马力的1.6升汽油涡轮增压发动机、233马力的混合动力系统，以及288马力的插电式混合动力系统。后者的纯电续航里程预计最高可达50英里。

第五代现代Tucson的销售预计将于2026年底或2027年初开始。公司计划在临近销售启动时公布价格。与此同时，第四代Tucson今年的销量增长10%，达到181,687辆，第三季度则增长32%。

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