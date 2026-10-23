Nowy Hyundai Tucson zebrał 15 045 zamówień w przedsprzedaży w pierwszym dniu po otwarciu zamówień, przewyższając wynik modelu czwartej generacji z 2020 roku, który otrzymał wówczas 10 842 zgłoszenia. Powołując się na The Korean Car Blog, informuje o tym Motor1.

Najpopularniejsza była flagowa wersja wyposażenia, na którą przypadło 44% zamówień w przedsprzedaży. Udział wersji podstawowej wyniósł 33% zgłoszeń.

Nowy design i większe wymiary

Hyundai Tucson piątej generacji otrzymał radykalnie odświeżony wygląd z ostrymi kątami nadwozia. Crossover jest o 2,3 cala dłuższy, o 1,57 cala szerszy i o 0,8 cala wyższy od poprzedniego modelu. Według Motor1 ma to zwiększyć przestrzeń dla pasażerów w kabinie.

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W środku przewidziano nowy system multimedialny Pleos z wyświetlaczem o przekątnej do 17 cali. Jednocześnie Hyundai pozostawił fizyczne elementy sterowania. Nad deską rozdzielczą umieszczono 9,9-calowy wyświetlacz kierowcy, który lepiej odpowiada linii wzroku kierowcy.

Trzy układy napędowe

Dla Tucsona zostaną zaoferowane trzy warianty układów napędowych: benzynowy 1,6-litrowy silnik turbo o mocy 184 KM, hybryda o mocy 233 KM oraz hybryda plug-in o mocy 288 KM. Dla tej ostatniej deklarowany jest szacowany zasięg w trybie elektrycznym do 50 mil.

Sprzedaż Hyundaia Tucsona piątej generacji ma rozpocząć się pod koniec 2026 roku lub na początku 2027 roku. Firma planuje ogłosić ceny bliżej rozpoczęcia sprzedaży. Tymczasem sprzedaż Tucsona czwartej generacji wzrosła w tym roku o 10%, do 181 687 samochodów, a w trzecim kwartale zwiększyła się o 32%.

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