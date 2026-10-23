Kia planuje sprzedawać samochód elektryczny EV3 w Kanadzie za cenę wyjściową poniżej 40 tys. dolarów. Model będzie kosztował 39 744 dolary, informuje InsideEVs, powołując się na Automotive News.

Stawka na przystępny segment

Dyrektor operacyjny Kia Canada, Elias El-Achhab, powiedział podczas Automotive News Canada Retail Forum w Toronto, że firma dąży do tego, by stać się pierwszą przystępną cenowo marką samochodów elektrycznych w kraju. Jak zaznaczył, cenę EV3 ustalono nie specjalnie po to, by konkurować z chińskimi producentami, lecz aby model był konkurencyjny na kanadyjskim rynku.

El-Achhab powiedział również, że Kia zatwierdziła cenę, zanim dowiedziała się o powrocie państwowej dopłaty do samochodów elektrycznych w wysokości 5 tys. dolarów.

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Konkurencja z chińskimi modelami

Według InsideEVs Kanada zniosła 100-procentowe cło na chińskie samochody elektryczne. Jednocześnie uniknąć wyższej taryfy będzie mogło jedynie pierwsze 49 tys. pojazdów importowanych w ciągu roku. Dokładne ceny chińskich samochodów elektrycznych po ich wejściu na kanadyjski rynek nie zostały jeszcze określone.

Przedstawiciel Kia Canada uważa, że przystępna cena EV3 nie zwiększa ryzyka dla marki. Jego zdaniem model powinien oferować nabywcom korzystniejszy stosunek ceny do parametrów. Zaznaczył również, że firma musi zachować elastyczność w obliczu możliwych zmian polityki państwowej i konkurencji.

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