Kia планує встановити ціну EV3 у Канаді нижче 40 тисяч доларів — InsideEVs

Kia планує продавати електромобіль EV3 у Канаді за стартовою ціною менш як 40 тисяч доларів. Вартість моделі становитиме 39 744 долари, повідомляє InsideEVs із посиланням на Automotive News.

Ставка на доступний сегмент

Головний операційний директор Kia Canada Еліас Ель-Ачхаб заявив на форумі Automotive News Canada Retail Forum у Торонто, що компанія прагне стати першим доступним брендом електромобілів у країні. За його словами, ціну EV3 визначили не спеціально для конкуренції з китайськими виробниками, а щоб модель була конкурентною на канадському ринку.

Ель-Ачхаб також сказав, що Kia затвердила ціну до того, як дізналася про повернення державної знижки на електромобілі у розмірі 5 тисяч доларів.

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Конкуренція з китайськими моделями

За даними InsideEVs, Канада скасувала 100-відсотковий тариф на китайські електромобілі. Водночас уникнути вищого тарифу зможуть лише перші 49 тисяч автомобілів, імпортованих протягом року. Точні ціни китайських електромобілів після їхнього виходу на канадський ринок поки не визначені.

Представник Kia Canada вважає, що доступна ціна EV3 не збільшує ризики для марки. На його думку, модель має пропонувати покупцям вигідніше співвідношення ціни та характеристик. Він також зазначив, що компанії потрібно зберігати гнучкість з огляду на можливі зміни державної політики та конкуренції.

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