Kia计划在加拿大销售EV3电动汽车，起售价低于4万美元。该车型售价将为39,744美元，InsideEVs报道称，并援引Automotive News的消息。

押注平价细分市场

Kia Canada首席运营官埃利亚斯·埃尔-阿什哈卜在多伦多举行的Automotive News Canada Retail Forum上表示，公司希望成为该国首个平价电动汽车品牌。据他介绍，EV3的定价并非专门为了与中国制造商竞争，而是为了使该车型在加拿大市场具备竞争力。

埃尔-阿什哈卜还表示，Kia在得知5,000美元的政府电动汽车补贴恢复之前就已批准了该价格。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

与中国车型的竞争

据InsideEVs报道，加拿大已取消对中国电动汽车征收的100%关税。与此同时，只有一年内进口的前49,000辆汽车能够避免更高的关税。中国电动汽车进入加拿大市场后的具体售价尚未确定。

Kia Canada的一名代表认为，EV3的平价不会增加该品牌面临的风险。他认为，该车型应为买家提供更具优势的价格与配置比。他还指出，考虑到政府政策和竞争可能发生变化，公司需要保持灵活性。

关注我们在