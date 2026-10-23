据Autocar报道，Alpine正在基于下一代A110平台开发一款四座2+2电动敞篷跑车。该车型将采用与未来A110及该品牌历史车型均无关联的设计。

放弃A310设计风格

该公司此前曾考虑以20世纪70年代的经典Alpine A310双门轿跑车为这款四座车型的灵感来源。不过，品牌负责人菲利普·克里耶夫表示，这一方案与原版过于接近，而A310的吸引力比A110更为小众。

Alpine在巴黎车展上发布的A310概念车，则将为一款限量双座特别版车型提供灵感。克里耶夫表示，未来2+2车型的设计不会是对任何此前Alpine车型的致敬，并且将非常现代。

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新A110的平台

Alpine计划于明年推出A110的电动下一代车型。这将是首款采用灵活Alpine Performance Platform平台的车型。同时，新A110的设计风格预计将保持接近现款车型，后者的灵感来自20世纪60年代的原始车型。

该公司尚未决定在A110推出后，量产2+2还是限量版A310将成为下一项优先事项。克里耶夫表示，这一决定将取决于品牌的知名度和吸引力，以及网络的盈利能力。他还以A110 Ultime为例：这一特别系列个性化车型的平均售价约为30万欧元。

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