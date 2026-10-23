Alpine обере сучасний дизайн для електричного родстера 2+2 — Autocar

За даними Autocar, Alpine готує чотиримісний електричний родстер формату 2+2 на платформі наступного покоління A110. Модель отримає дизайн, не пов’язаний ані з майбутнім A110, ані з історичними автомобілями марки.

Відмова від стилістики A310

Раніше компанія розглядала класичне купе Alpine A310 1970-х років як джерело натхнення для чотиримісної моделі. Однак керівник бренду Філіп Кр’єф заявив, що цей варіант був надто близьким до оригіналу, а привабливість A310 є більш нішевою, ніж у A110.

Концепт A310, представлений Alpine на Паризькому автосалоні, натомість має надихнути лімітований двомісний автомобіль спеціальної серії. За словами Кр’єфа, дизайн майбутнього 2+2 не буде даниною поваги жодній попередній моделі Alpine та має бути дуже сучасним.

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Платформа для нового A110

Електричне наступне покоління A110 Alpine планує запустити наступного року. Це буде перша модель на гнучкій платформі Alpine Performance Platform. Водночас стилістику нового A110 мають зберегти близькою до нинішнього автомобіля, який надихався оригінальною моделлю 1960-х років.

Компанія ще не вирішила, що стане наступним пріоритетом після запуску A110: серійний 2+2 чи лімітований A310. За словами Кр’єфа, рішення залежатиме від упізнаваності та привабливості бренду, а також від прибутковості мережі. Він також навів приклад A110 Ultime: середня ціна персоналізованих автомобілів цієї спеціальної серії становила близько 300 тисяч євро.

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