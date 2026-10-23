Według Autocar, Alpine przygotowuje czteromiejscowego elektrycznego roadstera 2+2 na platformie następnej generacji A110. Model otrzyma design niezwiązany ani z przyszłym A110, ani z historycznymi samochodami marki.

Rezygnacja ze stylistyki A310

Wcześniej firma rozważała klasyczne coupe Alpine A310 z lat 70. jako źródło inspiracji dla czteromiejscowego modelu. Jednak szef marki Philippe Krief stwierdził, że ten wariant był zbyt zbliżony do oryginału, a atrakcyjność A310 ma bardziej niszowy charakter niż A110.

Koncepcja A310, zaprezentowana przez Alpine na Paryskim Salonie Samochodowym, ma natomiast zainspirować limitowany dwumiejscowy samochód z serii specjalnej. Według Kriefa design przyszłego 2+2 nie będzie hołdem dla żadnego wcześniejszego modelu Alpine i ma być bardzo nowoczesny.

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Platforma dla nowego A110

Alpine planuje wprowadzić na rynek elektryczną następną generację A110 w przyszłym roku. Będzie to pierwszy model na elastycznej platformie Alpine Performance Platform. Jednocześnie stylistyka nowego A110 ma pozostać zbliżona do obecnego samochodu, który inspirował się oryginalnym modelem z lat 60.

Firma nie zdecydowała jeszcze, co stanie się kolejnym priorytetem po premierze A110: seryjne 2+2 czy limitowany A310. Według Kriefa decyzja będzie zależeć od rozpoznawalności i atrakcyjności marki, a także od rentowności sieci. Przytoczył on również przykład A110 Ultime: średnia cena spersonalizowanych samochodów z tej serii specjalnej wynosiła około 300 tys. euro.

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