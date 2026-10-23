Volvo wyprodukowało 5 tys. EX60 przy ponad 50 tys. zamówień — Autocar

Szwedzkie Volvo wolniej, niż planowano, zwiększa produkcję elektrycznego crossovera EX60 w fabryce w Torslandzie pod Göteborgiem. Od rozpoczęcia produkcji w kwietniu firma zmontowała zaledwie 5 tys. samochodów, podczas gdy liczba zamówień na elektryczny odpowiednik XC60 przekroczyła 50 tys.

Jak informuje Autocar, dyrektor generalny Volvo Håkan Samuelsson oświadczył, że wkład modelu w wyniki finansowe będzie opóźniony, ponieważ firma nie osiąga planowanego tempa produkcji. Według niego EX60 ma stać się jednym z najbardziej dochodowych modeli Volvo, jednak pełny efekt będzie możliwy dopiero po osiągnięciu docelowych mocy przez zakład.

Złożony montaż baterii

Dyrektor handlowy Volvo Erik Severinson wyjaśnił, że opóźnienie wynika z potrzeby dostosowania produkcji do nowej platformy SPA3. Firma zainwestowała w zakład w Torslandzie około 750 mln funtów szterlingów, aby produkować pojazdy elektryczne oparte na tej architekturze.

Platforma zakłada zastosowanie megalejstwa, które zmniejsza liczbę oddzielnych elementów nadwozia, a także układu baterii cell-to-body, w którym akumulator jest zintegrowany z konstrukcją samochodu. Volvo zaznaczyło, że to właśnie montaż baterii stał się główną przyczyną powolnego zwiększania produkcji, a nie problemy z oprogramowaniem, które opóźniły premierę większego EX90 w 2024 roku.

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Samuelsson powiedział, że megalejstwo nie spowodowało trudności. Problematyczny okazał się natomiast wysoce zautomatyzowany proces montażu baterii bezpośrednio w dolnej części nadwozia. Około 100 elementów akumulatora nie można montować ręcznie, dlatego potrzebna jest do tego złożona zautomatyzowana linia montażowa.

Straty i redukcje

Opóźnienie następuje w czasie, gdy straty Volvo w trzecim kwartale 2026 roku wyniosły prawie 280 mln funtów szterlingów. Firma ogłosiła również zamiar zwolnienia 2,5 tys. pracowników w ramach planu przywrócenia rentowności.

Samuelsson przyznał, że firma mogła zbyt optymistycznie ocenić tempo uruchomienia EX60, lecz stwierdził, że produkcja stopniowo przyspiesza. Jesienią przyszłego roku do gamy SPA3 ma dołączyć tańszy samochód elektryczny, który według publikacji może zostać następcą crossovera EX40.

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