Volvo выпустила 5 тыс. EX60 при более чем 50 тыс. заказов — Autocar

Шведская Volvo медленнее, чем планировала, наращивает производство электрического кроссовера EX60 на заводе в Торсланде недалеко от Гётеборга. С начала производства в апреле компания собрала лишь 5 тыс. автомобилей, в то время как количество заказов на электрический аналог XC60 превысило 50 тыс.

Как сообщает Autocar, генеральный директор Volvo Хокан Самуэльссон заявил, что финансовый вклад модели будет отложен, поскольку компания не выходит на запланированные темпы производства. По его словам, EX60 должна стать одной из самых прибыльных моделей Volvo, однако полный эффект будет возможен только после достижения заводом проектной мощности.

Сложная сборка батареи

Коммерческий директор Volvo Эрик Северинсон объяснил задержку необходимостью адаптировать производство к новой платформе SPA3. Компания инвестировала в завод в Торсланде около 750 млн фунтов стерлингов для выпуска электромобилей на этой архитектуре.

Платформа предусматривает применение мегалитья, которое уменьшает количество отдельных компонентов кузова, а также компоновку батареи cell-to-body, при которой аккумулятор интегрируют в конструкцию автомобиля. В Volvo отметили, что именно установка батареи стала главной причиной медленного наращивания выпуска, а не проблемы с программным обеспечением, задержавшие запуск более крупного EX90 в 2024 году.

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Самуэльссон сказал, что мегалитьё не создало трудностей. Вместо этого сложным оказался высокоавтоматизированный процесс установки батареи непосредственно в нижнюю часть кузова. Около 100 элементов аккумулятора невозможно установить вручную, поэтому для этого требуется сложная автоматизированная сборочная линия.

Убытки и сокращения

Задержка происходит на фоне убытков Volvo почти на 280 млн фунтов стерлингов в третьем квартале 2026 года. Компания также объявила о намерении сократить 2,5 тыс. сотрудников в рамках плана восстановления прибыльности.

Самуэльссон признал, что компания могла слишком оптимистично оценить темпы запуска EX60, но заявил о постепенном ускорении производства. Осенью следующего года к линейке SPA3 должен присоединиться более доступный электромобиль, который, по данным издания, может стать преемником кроссовера EX40.

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