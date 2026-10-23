Volvo планирует в 2027 году запустить более доступный электромобиль на платформе SPA3. Новая модель станет вторым автомобилем шведского автопроизводителя на этой архитектуре после EX60 и будет ориентирована на крупный сегмент более дешевых электрокаров в Европе, сообщает Electrek.

Вторая модель на платформе SPA3

О своих планах компания заявила во время презентации финансовых результатов за третий квартал 2026 года. Volvo намерена представить три новых автомобиля в 2027 году: один будет предназначен для Европы, еще два — для Китая. При этом новый электромобиль на SPA3 компания назвала глобальной BEV-моделью.

Первые поставки автомобиля клиентам запланированы после лета 2027 года. В Volvo не раскрыли технические характеристики или название модели. Electrek предполагает, что новый автомобиль может стать преемником нынешнего EX40. Платформа SPA3 рассчитана на автомобили разных классов — от седанов и компактных SUV до трехрядного EX90.

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Возможная модель EX50

По данным издания, новый электрический кроссовер может поступить в продажу под названием EX50. В июле Volvo подала в Ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза заявку на товарный знак EX50, которая подтверждает электрический характер модели. Ожидается, что этот автомобиль будет выше и длиннее EX40.

Президент Volvo Cars America Луис Резенде ранее сообщил журналистам, что компания готовит к запуску в США новый начальный электромобиль в 2027 году, который должен заменить EX30 в этой роли. По информации Automotive News, стартовая цена нового электрического кроссовера может быть ниже 50 тысяч долларов. Volvo ранее планировала продавать в США одномоторный EX30 от 34 950 долларов, однако позднее отказалась от этой модели на американском рынке.

До конца 2030 года Volvo планирует выпустить 13 новых автомобилей для рынков США, Европы и Китая. Также в первом квартале 2027 года компания должна начать производство XC60 в Чарлстоне, США.

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