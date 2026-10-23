Kia планирует продавать электромобиль EV3 в Канаде по стартовой цене менее 40 тысяч долларов. Стоимость модели составит 39 744 доллара, сообщает InsideEVs со ссылкой на Automotive News.

Ставка на доступный сегмент

Главный операционный директор Kia Canada Элиас Эль-Ачхаб заявил на форуме Automotive News Canada Retail Forum в Торонто, что компания стремится стать первым доступным брендом электромобилей в стране. По его словам, цену EV3 определили не специально для конкуренции с китайскими производителями, а чтобы модель была конкурентоспособной на канадском рынке.

Эль-Ачхаб также сказал, что Kia утвердила цену до того, как узнала о возвращении государственной скидки на электромобили в размере 5 тысяч долларов.

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Конкуренция с китайскими моделями

По данным InsideEVs, Канада отменила 100-процентный тариф на китайские электромобили. В то же время избежать более высокого тарифа смогут только первые 49 тысяч автомобилей, импортированных в течение года. Точные цены китайских электромобилей после их выхода на канадский рынок пока не определены.

Представитель Kia Canada считает, что доступная цена EV3 не увеличивает риски для марки. По его мнению, модель должна предлагать покупателям более выгодное соотношение цены и характеристик. Он также отметил, что компании необходимо сохранять гибкость с учетом возможных изменений государственной политики и конкуренции.

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