Новый Hyundai Tucson собрал 15 045 предзаказов в первый день после открытия заказов, превысив результат модели четвертого поколения 2020 года, которая тогда получила 10 842 заявки. Об этом со ссылкой на The Korean Car Blog сообщает Motor1.

Наиболее популярной стала флагманская комплектация: на нее пришлось 44% предзаказов. Доля базовой версии составила 33% заявок.

Новый дизайн и увеличенные габариты

Hyundai Tucson пятого поколения получил радикально обновленную внешность с острыми углами кузова. Кроссовер стал на 2,3 дюйма длиннее, на 1,57 дюйма шире и на 0,8 дюйма выше по сравнению с предыдущей моделью. По данным Motor1, это должно увеличить пространство для пассажиров в салоне.

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Внутри предусмотрена новая информационно-развлекательная система Pleos с дисплеем диагональю до 17 дюймов. В то же время Hyundai сохранила физические элементы управления. Над передней панелью расположен дисплей водителя диагональю 9,9 дюйма, который лучше соответствует линии обзора водителя.

Три силовые установки

Для Tucson предложат три варианта силовых агрегатов: бензиновый 1,6-литровый турбодвигатель мощностью 184 л. с., гибрид мощностью 233 л. с. и подключаемый гибрид мощностью 288 л. с. Для последнего заявлен ориентировочный запас хода на электротяге до 50 миль.

Продажи Hyundai Tucson пятого поколения должны начаться в конце 2026 года или в начале 2027 года. Компания планирует объявить цены ближе к старту продаж. В то же время продажи Tucson четвертого поколения в этом году выросли на 10% — до 181 687 автомобилей, а в третьем квартале увеличились на 32%.

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