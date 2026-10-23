Tesla не будет продавать электрический пикап Cybertruck в Австралии и Новой Зеландии. Компания сообщила об этом клиентам, забронировавшим автомобиль семь лет назад, отмечает Engadget.

В электронном письме автопроизводитель заявил, что его планы по производству Cybertruck для этих двух стран прекращены. Tesla вернет все внесенные депозиты, поскольку больше не может выполнить заказы для этих рынков. Возврат средств должен быть осуществлен в течение 30 дней после того, как клиенты получат письмо с подтверждением своих данных.

Возврат депозитов

Компания также предлагает клиентам бесплатный годовой доступ к системе Full Self-Driving (Supervised), если они закажут новый Model 3 или Model Y. В письме Tesla не назвала причин прекращения планов относительно Cybertruck в Австралии и Новой Зеландии.

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Вопрос правого руля

По данным австралийского издания Drive Australia, доступность Cybertruck на местном рынке оставалась под вопросом в течение нескольких лет. В 2023 году источники издания сообщали, что завод Tesla в Техасе не был настроен на производство этой модели с правым рулем.

Без праворульной версии Cybertruck не может законно эксплуатироваться не только в Австралии и Новой Зеландии, но и в Великобритании, Японии и Ирландии. Tesla также официально не выпускала модель в Великобритании и Европейском союзе, где автомобиль не получил регуляторного одобрения. В материале среди возможных препятствий для допуска в ЕС названы требования к зонам деформации кузова, безопасности пешеходов, освещению и весовым категориям.

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