Tesla不会在澳大利亚和新西兰销售Cybertruck电动皮卡。该公司已通知七年前预订该车辆的客户，Engadget报道。

这家汽车制造商在一封电子邮件中表示，其面向这两个国家生产Cybertruck的计划已被终止。Tesla将退还所有已支付的订金，因为该公司无法再为这些市场履行订单。客户收到确认其信息的电子邮件后，退款预计将在30天内完成。

退还订金

如果客户订购新的Model 3或Model Y，公司还将提供一年免费的Full Self-Driving（Supervised）系统使用权限。Tesla在邮件中没有说明终止在澳大利亚和新西兰推出Cybertruck计划的原因。

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右舵问题

据澳大利亚媒体Drive Australia报道，Cybertruck能否在当地市场上市多年来一直存在不确定性。2023年，该媒体的消息人士称，Tesla位于得克萨斯州的工厂并未配置为生产右舵版车型。

如果没有右舵版本，Cybertruck不仅无法在澳大利亚和新西兰合法上路，也无法在英国、日本和爱尔兰合法使用。Tesla也尚未在英国和欧盟正式推出该车型，该车辆未获得监管批准。报道将车身溃缩区、行人安全、照明和重量类别要求列为在欧盟获批的可能障碍。

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