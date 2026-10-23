沃尔沃生产5000辆EX60，订单超过5万辆——Autocar

瑞典沃尔沃在哥德堡附近托斯兰达工厂提升EX60电动跨界车产量的速度低于原计划。自4月投产以来，该公司仅组装了5000辆汽车，而这款XC60电动版的订单数量已超过5万辆。

据Autocar报道，沃尔沃首席执行官汉肯·塞缪尔松表示，由于公司未能达到计划的生产速度，该车型对财务业绩的贡献将被推迟。他表示，EX60有望成为沃尔沃利润最高的车型之一，但只有在工厂达到产能后才能实现全部效益。

复杂的电池装配

沃尔沃首席商务官埃里克·塞韦林松解释称，延迟是由于需要使生产适应新的SPA3平台。该公司向托斯兰达工厂投资了约7.5亿英镑，用于生产基于这一架构的电动汽车。

该平台采用巨型压铸技术，以减少车身独立部件的数量，并采用cell-to-body电池布局，即将电池集成到汽车结构中。沃尔沃指出，电池安装本身成为产量缓慢爬升的主要原因，而非导致更大型EX90于2024年推迟上市的软件问题。

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塞缪尔松表示，巨型压铸没有造成困难。相反，将电池直接装入车身下部的高度自动化流程被证明颇具挑战性。约100个电池部件无法手动安装，因此需要一条复杂的自动化装配线。

亏损与裁员

此次延迟发生之际，沃尔沃在2026年第三季度亏损近2.8亿英镑。该公司还宣布，计划作为恢复盈利能力计划的一部分裁减2500名员工。

塞缪尔松承认，公司对EX60投产速度的评估可能过于乐观，但表示生产正在逐步加快。明年秋季，一款更亲民的电动汽车将加入SPA3产品阵容；据该刊物称，它可能成为EX40跨界车的继任车型。

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