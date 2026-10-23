Tesla nie będzie sprzedawać elektrycznego pickupa Cybertruck w Australii i Nowej Zelandii. Firma poinformowała o tym klientów, którzy zarezerwowali samochód siedem lat temu, podaje Engadget.

W e-mailu producent samochodów oświadczył, że jego plany dotyczące produkcji Cybertrucka dla tych dwóch krajów zostały wstrzymane. Tesla zwróci wszystkie wpłacone depozyty, ponieważ nie może już realizować zamówień na tych rynkach. Zwroty mają zostać dokonane w ciągu 30 dni po otrzymaniu przez klientów e-maila potwierdzającego ich dane.

Zwrot depozytów

Firma oferuje również klientom bezpłatny roczny dostęp do systemu Full Self-Driving (Supervised), jeśli zamówią nowy Model 3 lub Model Y. Tesla nie podała w e-mailu powodów rezygnacji z planów dotyczących Cybertrucka w Australii i Nowej Zelandii.

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Kwestia kierownicy po prawej stronie

Według australijskiego wydania Drive Australia dostępność Cybertrucka na lokalnym rynku pozostawała niepewna przez kilka lat. W 2023 roku źródła publikacji informowały, że fabryka Tesli w Teksasie nie była przystosowana do produkcji tego modelu z kierownicą po prawej stronie.

Bez wersji z kierownicą po prawej stronie Cybertruck nie może być legalnie użytkowany nie tylko w Australii i Nowej Zelandii, ale także w Wielkiej Brytanii, Japonii i Irlandii. Tesla nie wypuściła również oficjalnie tego modelu w Wielkiej Brytanii ani w Unii Europejskiej, gdzie pojazd nie uzyskał zgody regulacyjnej. W materiale wśród możliwych przeszkód dla dopuszczenia w UE wymieniono wymogi dotyczące stref zgniotu nadwozia, bezpieczeństwa pieszych, oświetlenia i kategorii wagowych.

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