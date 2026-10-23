Volvo planuje w 2027 roku wprowadzić na rynek tańszy samochód elektryczny na platformie SPA3. Nowy model będzie drugim samochodem szwedzkiego producenta na tej architekturze po EX60 i będzie skierowany do dużego segmentu tańszych aut elektrycznych w Europie, informuje Electrek.

Drugi model na platformie SPA3

Firma poinformowała o swoich planach podczas prezentacji wyników finansowych za trzeci kwartał 2026 roku. Volvo zamierza zaprezentować trzy nowe samochody w 2027 roku: jeden będzie przeznaczony dla Europy, a dwa kolejne dla Chin. Jednocześnie firma określiła nowy samochód elektryczny na platformie SPA3 jako globalny model BEV.

Pierwsze dostawy samochodu do klientów zaplanowano po lecie 2027 roku. Volvo nie ujawniło specyfikacji technicznych ani nazwy modelu. Electrek przypuszcza, że nowy samochód może zostać następcą obecnego EX40. Platforma SPA3 jest przeznaczona dla samochodów różnych klas — od sedanów i kompaktowych SUV-ów po trzyrzędowy EX90.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Możliwy model EX50

Według publikacji nowy elektryczny crossover może trafić do sprzedaży pod nazwą EX50. W lipcu Volvo złożyło do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej wniosek o rejestrację znaku towarowego EX50, co potwierdza elektryczny charakter modelu. Oczekuje się, że samochód ten będzie wyższy i dłuższy od EX40.

Prezes Volvo Cars America Luis Rezende wcześniej powiedział dziennikarzom, że firma przygotowuje do wprowadzenia w USA nowy podstawowy samochód elektryczny w 2027 roku, który ma zastąpić EX30 w tej roli. Według Automotive News cena wyjściowa nowego elektrycznego crossovera może wynieść mniej niż 50 tys. dolarów. Volvo wcześniej planowało sprzedawać w USA jednomotorowy EX30 od 34 950 dolarów, jednak później zrezygnowało z tego modelu na amerykańskim rynku.

Do końca 2030 roku Volvo planuje wprowadzić 13 nowych samochodów na rynki USA, Europy i Chin. Ponadto w pierwszym kwartale 2027 roku firma ma rozpocząć produkcję XC60 w Charleston w USA.

Czytaj nas na