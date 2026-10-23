Od poniedziałku amerykańskie wojsko zakaże samochodów chińskiego producenta pojazdów elektrycznych BYD w bazie lotniczej Kadena na japońskiej wyspie Okinawa. Decyzję wyjaśniono ryzykiem dla bezpieczeństwa, informuje TimesLIVE.

Decyzja dla bazy lotniczej Kadena

Baza lotnicza Kadena jest ważnym węzłem amerykańskiego lotnictwa wojskowego na strategicznym południowo-zachodnim łańcuchu japońskich wysp, rozciągającym się wzdłuż skraju Morza Wschodniochińskiego. Rzeczniczka bazy, podpułkowniczka Ally Stormer, oświadczyła, że pojazdy te stanowią niedopuszczalne ryzyko dla personelu i misji bazy.

Nie sprecyzowała jednak, jakie dokładnie obawy skłoniły dowództwo do podjęcia działań wobec chińskich pojazdów elektrycznych. BYD nie udzieliło natychmiastowego komentarza na zapytanie agencji Reuters.

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Obecność BYD na japońskim rynku

BYD, które w 2025 roku wyprzedziło Teslę pod względem światowej sprzedaży bateryjnych pojazdów elektrycznych, rozszerza swoją obecność za granicą, w tym w Japonii. W lipcu firma wprowadziła tam elektryczny minipojazd Racco, dążąc do umocnienia pozycji na rynku zdominowanym przez lokalne marki.

W czerwcu Pentagon wpisał BYD, a także Alibaba, Baidu i producenta samochodów NIO na listę firm, które według resortu wspierają chińskie siły zbrojne. BYD odrzuciło tę kwalifikację i poinformowało, że będzie bronić swoich interesów środkami administracyjnymi i prawnymi.

Chiny wcześniej stosowały podobne ograniczenia wobec Tesli: w 2021 roku samochodom tej marki zakazano wjazdu do niektórych kompleksów rządowych z powodu obaw dotyczących kamer zainstalowanych w pojazdach. W 2024 roku Pekin zniósł to ograniczenie po zatwierdzeniu Tesli przez czołowe chińskie stowarzyszenie motoryzacyjne.

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