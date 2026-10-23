США запретят автомобили BYD на авиабазе Кадена в Японии — TimesLIVE

С понедельника американские военные запретят автомобили китайского производителя электромобилей BYD на авиабазе Кадена на японском острове Окинава. Решение объяснили рисками для безопасности, сообщает TimesLIVE.

Решение для авиабазы Кадена

Авиабаза Кадена является крупным узлом американской военной авиации на стратегической юго-западной цепи японских островов, простирающейся вдоль края Восточно-Китайского моря. Представительница базы, подполковник Элли Стормер, заявила, что эти автомобили представляют неприемлемый риск для персонала и миссии базы.

При этом она не уточнила, какие именно опасения побудили командование принять меры в отношении китайских электромобилей. BYD не предоставила оперативного комментария на запрос агентства Reuters.

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Присутствие BYD на японском рынке

BYD, которая в 2025 году обогнала Tesla по продажам аккумуляторных электромобилей в мире, расширяет присутствие за рубежом, в том числе в Японии. В июле компания запустила там электрический мини-автомобиль Racco, стремясь закрепиться на рынке, где преобладают местные бренды.

В июне Пентагон включил BYD, а также Alibaba, Baidu и автопроизводителя NIO в перечень компаний, которые, по мнению ведомства, поддерживают китайские вооруженные силы. BYD отвергла это определение и сообщила, что будет защищать свои интересы административными и юридическими средствами.

Китай ранее применял аналогичные ограничения в отношении Tesla: в 2021 году автомобилям марки запретили доступ в некоторые правительственные комплексы из-за опасений по поводу камер, установленных в транспортных средствах. В 2024 году Пекин отменил это ограничение после одобрения Tesla ведущей китайской автомобильной ассоциацией.

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