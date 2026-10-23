Chery pokazało dwudrzwiowy koncept Lepas Aura — Autocar

Chińska grupa Chery zaprezentowała w chińskim mieście Wuhu koncept Lepas Aura — dwudrzwiowego shooting brake'a, który może wskazywać na odejście marki Lepas od niemal wyłącznego ukierunkowania na SUV-y. Poinformował o tym Autocar.

Nowy kierunek designu

Lepas Aura ma długi rozstaw osi, krótkie zwisy i szeroki rozstaw. Według zamysłu marki takie proporcje mają tworzyć wrażenie samochodu gotowego do szybkiego przyspieszenia. Koncept prezentuje również nowy język stylistyczny Lepas: nadwozie otrzymało zaokrąglone, rzeźbiarskie formy bez wyraźnych ostrych linii na bokach oraz wąską kabinę.

Nazwa Lepas powstała ze słów leopard i passion. W firmie oświadczyli, że Aura była inspirowana ruchami lamparta i napięciem jego mięśni. Reflektory konceptu wykorzystują charakterystyczny dla modeli Lepas motyw „oka lamparta”.

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Personalizowane oświetlenie

Zamknięty przedni grill Aury może wyświetlać grafikę, podświetlenie i animacje dostosowane do nastroju kierowcy. Wyświetlacze tylnych świateł, umieszczone na eliptycznej tylnej szybie, również przewidują personalizację. Firma poinformowała, że stylistyka przedniej części z przyciemnionym zamkniętym grillem i szeroką ramką zostanie wykorzystana w przyszłych modelach Lepas.

Pozycjonowanie marki

Lepas jest siostrzaną marką Jaecoo i Omoda. Lepas pozycjonuje się nieco wyżej niż Jaecoo, Chery i Omoda, oferując łagodniejszy design oraz wykończenie wnętrza z bardziej premium akcentem. We wrześniu Lepas sprzedał w Wielkiej Brytanii 739 samochodów; większą część sprzedaży zapewnił duży hybrydowy SUV typu plug-in L8. Sprzedaż mniejszego modelu L6 rozpoczęła się w październiku.

Samochody Lepas są zbudowane na platformie T1X, z której korzystają także inne modele grupy Chery, w tym SUV-y z gamy Tiggo. Aurę pokazano podczas tygodniowego wydarzenia Chery w siedzibie firmy w Wuhu, gdzie zaprezentowano również SUV-a Tiggo X7 i Omodę X.

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