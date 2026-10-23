Chery показала двухдверный концепт Lepas Aura — Autocar

Китайская группа Chery представила в китайском городе Уху концепт Lepas Aura — двухдверный шутинг-брейк, который может свидетельствовать об отходе марки Lepas от почти исключительной ориентации на SUV. Об этом сообщает Autocar.

Новое направление дизайна

Lepas Aura имеет длинную колесную базу, короткие свесы и широкую посадку. По замыслу бренда, такие пропорции должны создавать впечатление автомобиля, готового к быстрому ускорению. Концепт также демонстрирует новый дизайнерский язык Lepas: кузов получил округлые скульптурные формы без выраженных острых линий на боковинах и узкую кабину.

Название Lepas образовано от слов leopard и passion. В компании заявили, что Aura вдохновлялись движениями леопарда и напряжением его мышц. Фары концепта используют характерный для моделей Lepas мотив «глаза леопарда».

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Персонализированная светотехника

Закрытая передняя решетка Aura может отображать графику, подсветку и анимации, настроенные в соответствии с настроением водителя. Дисплеи задних фонарей, размещенные на эллиптическом заднем стекле, также предусматривают персонализацию. Компания сообщила, что оформление передней части с затемненной закрытой решеткой и широкой рамкой будет использоваться в будущих моделях Lepas.

Позиционирование бренда

Lepas является родственным брендом Jaecoo и Omoda. Lepas позиционирует себя несколько выше Jaecoo, Chery и Omoda, предлагая более мягкий дизайн и отделку салона с более премиальным акцентом. В сентябре Lepas реализовал в Великобритании 739 автомобилей; большую часть продаж обеспечил большой подключаемый гибридный SUV L8. Продажи меньшей модели L6 начались в октябре.

Автомобили Lepas построены на платформе T1X, которую также используют другие модели группы Chery, в частности SUV линейки Tiggo. Aura показали во время недельного мероприятия Chery в штаб-квартире компании в Уху, где также представили SUV Tiggo X7 и Omoda X.

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