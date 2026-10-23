奇瑞展示双门 Lepas Aura 概念车——Autocar

中国奇瑞集团在中国芜湖发布了 Lepas Aura 概念车——一款双门猎装车，这可能表明 Lepas 品牌正偏离几乎只专注于 SUV 的方向。据Autocar报道。

新的设计方向

Lepas Aura 拥有长轴距、短前后悬和宽大的车身姿态。按照品牌的构想，这样的比例旨在营造一辆随时准备快速加速的汽车印象。这款概念车还展示了 Lepas 的新设计语言：车身采用圆润的雕塑感造型，侧面没有明显的锐利线条，并配备狭窄的座舱。

Lepas 这一名称由 leopard（豹）和 passion（激情）两个词构成。该公司表示，Aura 的灵感来自猎豹的动作及其肌肉的张力。该概念车的前灯采用了 Lepas 车型特有的“豹眼”主题。

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个性化灯光技术

Aura 的封闭式前格栅可显示根据驾驶员心情设定的图形、灯光和动画。位于椭圆形后窗上的尾灯显示屏也支持个性化。该公司称，带有深色封闭式格栅和宽大边框的前脸设计将用于未来的 Lepas 车型。

品牌定位

Lepas 是 Jaecoo 和 Omoda 的姊妹品牌。Lepas 将自身定位略高于 Jaecoo、Chery 和 Omoda，提供更柔和的设计以及更强调豪华感的内饰饰面。9 月，Lepas 在英国销售了 739 辆汽车；大部分销量由大型插电式混合动力 SUV L8 贡献。较小的 L6 车型于 10 月开始销售。

Lepas 汽车基于 T1X 平台打造，奇瑞集团的其他车型也采用该平台，其中包括 Tiggo 系列 SUV。Aura 在奇瑞于芜湖公司总部举行的为期一周活动期间亮相，活动中还展示了 Tiggo X7 SUV 和 Omoda X。

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