保时捷为英国市场准备了51辆911 GT3 Touring Earls Court 51 Edition。该系列旨在纪念1951年10月Porsche 356双门轿跑车和敞篷车在伦敦Earls Court车展首次亮相75周年，Motor1报道。该车起售价为251,951英镑。

向Porsche 356致敬

这一特别系列由斯图加特的Porsche Exclusive Manufaktur部门基于搭载Touring套件的911 GT3打造。该车没有标准GT3配备的固定式后扰流翼。该车型的功率仍为502马力。

该系列采用专门开发的Earls Court Green金属漆，以1951年在伦敦展出的Porsche 356的颜色为原型复刻。内饰采用Night Green和Chalk Beige配色的灯芯绒和皮革装饰。驾驶员侧车门的饰板上饰有压印的356轮廓和一句来自早期英国保时捷广告的标语。

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该公司还修复了其收藏中的一辆1951年Porsche 356。这辆车被喷涂为Earls Court Green，并配备Chalk Beige内饰，以在视觉上与新车型相呼应。数字51的选择是为了纪念保时捷首次亮相Earls Court展会的年份——1951年。

投资英国网络

这款周年纪念车型推出之际，保时捷正投资其英国经销商网络，该网络拥有49个销售和服务网点。该公司投资了位于Guildford和Bristol的更大展厅和维修车间，以及位于South Dublin的一处新增场地。

在牛津郡Didcot，保时捷正在建设一座新的零部件仓库，计划取代品牌使用近20年的Bingham场地。在位于Reading的专业中心，该公司还在维修保养、零部件和服务顾问领域培训约200名学徒。

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