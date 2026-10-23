Porsche przygotowało dla brytyjskiego rynku 51 samochodów 911 GT3 Touring Earls Court 51 Edition. Serię poświęcono 75. rocznicy pierwszej prezentacji coupe i kabrioletu Porsche 356 na salonie motoryzacyjnym Earls Court w Londynie w październiku 1951 roku, informuje Motor1. Cena samochodu zaczyna się od 251 951 funtów szterlingów.

Nawiązania do Porsche 356

Specjalną serię stworzył dział Porsche Exclusive Manufaktur w Stuttgarcie na bazie 911 GT3 z pakietem Touring. Samochód nie ma stałego tylnego skrzydła, montowanego w standardowym GT3. Moc modelu pozostała na poziomie 502 koni mechanicznych.

Dla serii opracowano metaliczny lakier Earls Court Green, odtworzony na podstawie koloru Porsche 356 zaprezentowanego w Londynie w 1951 roku. Wnętrze wykończono sztruksem i skórą w kolorach Night Green oraz Chalk Beige. Na wykończeniu po stronie drzwi kierowcy umieszczono wytłaczaną sylwetkę 356 oraz slogan z wczesnej brytyjskiej reklamy Porsche.

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Firma odrestaurowała również Porsche 356 z 1951 roku ze swojej kolekcji. Samochód pomalowano na Earls Court Green i wykończono wnętrzem w kolorze Chalk Beige, aby wizualnie odpowiadał nowemu modelowi. Liczbę 51 wybrano na cześć roku pierwszego pojawienia się Porsche na wystawie Earls Court — 1951.

Inwestycje w brytyjską sieć

Model jubileuszowy pojawił się w związku z inwestycjami Porsche w brytyjską sieć dealerską, która liczy 49 punktów sprzedaży i obsługi. Firma inwestowała w większe salony i warsztaty w Guildford i Bristolu, a także w nową dodatkową placówkę w South Dublin.

W Didcot w hrabstwie Oxfordshire Porsche buduje nowy magazyn części, który ma zastąpić obiekt w Bingham, używany przez markę przez niemal 20 lat. W specjalistycznym centrum w Reading firma szkoli również około 200 praktykantów w zakresie obsługi technicznej, części i doradztwa serwisowego.

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