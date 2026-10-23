W USA Subaru przywróciło bazową wersję wyposażenia Outbacka na rok modelowy 2027, ustalając cenę początkową na 32 995 dolarów. Z opłatą za dostawę w wysokości 1545 dolarów samochód kosztuje 34 540 dolarów — o 1905 dolarów mniej niż cena początkowa gamy Outback 2026 z uwzględnieniem dostawy, podaje Motor1.

Wyposażenie wersji bazowej

Bardziej przystępna wersja plasuje się poniżej wariantu Premium, który był podstawowym w gamie modelowej poprzedniego roku. Bazowy Outback jest wyposażony w 2,5-litrowy czterocylindrowy silnik Boxer o mocy 180 KM i momencie obrotowym 178 lb-ft, przekładnię CVT oraz firmowy system napędu na wszystkie koła Symmetrical All-Wheel Drive.

Standardowe wyposażenie obejmuje podgrzewane przednie fotele i lusterka zewnętrzne, elektrycznie sterowaną klapę bagażnika, 18-calowe felgi aluminiowe oraz prześwit 8,7 cala. Samochód otrzymał również systemy wspomagania kierowcy EyeSight i DriverFocus. We wnętrzu zamontowano 12,1-calowy ekran dotykowy z bezprzewodowymi Apple CarPlay i Android Auto, a także 12,3-calowy cyfrowy zestaw wskaźników.

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Ceny pozostałych wersji

Wersja Premium kosztuje od 36 540 dolarów i różni się przede wszystkim tapicerką ze sztucznej skóry StarTex zamiast materiałowej. Jej cena jest o 95 dolarów wyższa niż w ubiegłym roku, co Subaru wiąże ze wzrostem kosztów dostawy. Wersje Limited i Touring kosztują odpowiednio od 41 540 i 45 040 dolarów.

Limited XT i Touring XT są wyposażone w turbodoładowany 2,5-litrowy silnik typu Boxer o mocy 260 KM; ich ceny zaczynają się od 45 140 i 48 140 dolarów. Terenowa wersja Wilderness, z większym prześwitem i oponami całorocznymi, kosztuje od 45 540 dolarów. Pojemność bagażnika we wszystkich wersjach wynosi 34,6 stopy sześciennej za tylnymi siedzeniami i 80,5 stopy sześciennej po ich złożeniu.

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