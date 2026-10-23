Subaru повернула базову версію Outback 2027 за $34 540 — Motor1

У США Subaru повернула базову комплектацію для Outback 2027 модельного року, встановивши стартову ціну на рівні 32 995 доларів. Із платою за доставку в розмірі 1545 доларів ціна автомобіля становить 34 540 доларів — на 1905 доларів менше, ніж початкова ціна лінійки Outback 2026 року з урахуванням доставки, повідомляє Motor1.

Оснащення базової версії

Доступніша версія розташована нижче за комплектацію Premium, яка була початковою в модельному ряду попереднього року. Базовий Outback оснащується 2,5-літровим чотирициліндровим двигуном Boxer потужністю 180 к. с. і крутним моментом 178 фунт-футів, варіатором та фірмовою системою повного приводу Symmetrical All-Wheel Drive.

До стандартного обладнання входять підігрів передніх сидінь і зовнішніх дзеркал, електропривід кришки багажника, 18-дюймові легкосплавні диски та дорожній просвіт 8,7 дюйма. Автомобіль також отримав системи допомоги водієві EyeSight і DriverFocus. У салоні встановлено 12,1-дюймовий сенсорний екран із бездротовими Apple CarPlay та Android Auto, а також 12,3-дюймову цифрову панель приладів.

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Ціни інших комплектацій

Комплектація Premium коштує від 36 540 доларів і відрізняється насамперед оббивкою зі штучної шкіри StarTex замість тканинної. Її ціна на 95 доларів вища за торішню, що Subaru пов'язує зі збільшенням вартості доставки. Версії Limited і Touring стартують від 41 540 та 45 040 доларів відповідно.

Limited XT і Touring XT оснащуються турбованим 2,5-літровим опозитним двигуном потужністю 260 к. с.; їхні ціни починаються від 45 140 і 48 140 доларів. Позашляхова версія Wilderness із більшим кліренсом та всюдихідними шинами коштує від 45 540 доларів. Об'єм багажника в усіх комплектаціях становить 34,6 кубічного фута за задніми сидіннями та 80,5 кубічного фута зі складеними сидіннями.

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