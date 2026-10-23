Subaru在美国恢复推出2027款Outback的基础配置，起售价定为32,995美元。加上1,545美元的运费后，该车价格为34,540美元，比包含运费的2026款Outback系列起售价低1,905美元，Motor1报道。

基础版配置

这款价格更亲民的版本低于Premium配置，后者是上一年车型系列的入门配置。基础版Outback搭载2.5升四缸Boxer发动机，最大功率180马力，峰值扭矩178磅英尺，配备CVT无级变速箱和品牌专属Symmetrical All-Wheel Drive全轮驱动系统。

标准配置包括前排座椅和外后视镜加热、电动尾门、18英寸铝合金轮毂以及8.7英寸离地间隙。该车还配备EyeSight和DriverFocus驾驶辅助系统。车内安装了支持无线Apple CarPlay和Android Auto的12.1英寸触摸屏，以及12.3英寸数字仪表盘。

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其他配置的价格

Premium配置起售价为36,540美元，主要区别是采用StarTex合成皮革内饰，而非织物内饰。其价格比去年高95美元，Subaru将此归因于运费上涨。Limited和Touring版本的起售价分别为41,540美元和45,040美元。

Limited XT和Touring XT搭载一台涡轮增压2.5升水平对置发动机，最大功率260马力；其起售价分别为45,140美元和48,140美元。拥有更高离地间隙和全地形轮胎的Wilderness越野版起售价为45,540美元。所有配置的后备厢容积在后排座椅后方为34.6立方英尺，座椅放倒后为80.5立方英尺。

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