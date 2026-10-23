В США Subaru вернула базовую комплектацию для Outback 2027 модельного года, установив стартовую цену на уровне 32 995 долларов. С учетом платы за доставку в размере 1545 долларов автомобиль стоит 34 540 долларов — на 1905 долларов меньше, чем начальная цена линейки Outback 2026 года с учетом доставки, сообщает Motor1.

Оснащение базовой версии

Более доступная версия расположена ниже комплектации Premium, которая была начальной в модельном ряду предыдущего года. Базовый Outback оснащается 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем Boxer мощностью 180 л. с. и крутящим моментом 178 фунт-футов, вариатором и фирменной системой полного привода Symmetrical All-Wheel Drive.

В стандартное оборудование входят подогрев передних сидений и наружных зеркал, электропривод крышки багажника, 18-дюймовые легкосплавные диски и дорожный просвет 8,7 дюйма. Автомобиль также получил системы помощи водителю EyeSight и DriverFocus. В салоне установлен 12,1-дюймовый сенсорный экран с беспроводными Apple CarPlay и Android Auto, а также 12,3-дюймовая цифровая панель приборов.

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Цены других комплектаций

Комплектация Premium стоит от 36 540 долларов и отличается прежде всего обивкой из искусственной кожи StarTex вместо тканевой. Ее цена на 95 долларов выше прошлогодней, что Subaru связывает с увеличением стоимости доставки. Версии Limited и Touring стоят от 41 540 и 45 040 долларов соответственно.

Limited XT и Touring XT оснащаются турбированным 2,5-литровым оппозитным двигателем мощностью 260 л. с.; их цены начинаются от 45 140 и 48 140 долларов. Внедорожная версия Wilderness с большим клиренсом и вездеходными шинами стоит от 45 540 долларов. Объем багажника во всех комплектациях составляет 34,6 кубического фута за задними сиденьями и 80,5 кубического фута со сложенными сиденьями.

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