Porsche подготовила для британского рынка 51 автомобиль 911 GT3 Touring Earls Court 51 Edition. Серию посвятили 75-летию первого показа купе и кабриолета Porsche 356 на автосалоне Earls Court в Лондоне в октябре 1951 года, сообщает Motor1. Стоимость автомобиля начинается от 251 951 фунта стерлингов.

Отсылки к Porsche 356

Специальную серию создало подразделение Porsche Exclusive Manufaktur в Штутгарте на основе 911 GT3 с пакетом Touring. У автомобиля нет фиксированного заднего антикрыла, устанавливаемого на стандартный GT3. Мощность модели осталась на уровне 502 лошадиных сил.

Для серии разработали металлик Earls Court Green, воспроизводящий цвет Porsche 356, представленного в Лондоне в 1951 году. Интерьер отделали вельветом и кожей цветов Night Green и Chalk Beige. На отделке со стороны водительской двери разместили тиснёный силуэт 356 и слоган из ранней британской рекламы Porsche.

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Компания также отреставрировала Porsche 356 1951 года из своей коллекции. Автомобиль покрасили в Earls Court Green и отделали салоном Chalk Beige, чтобы он визуально соответствовал новой модели. Число 51 выбрали в честь года первого появления Porsche на выставке Earls Court — 1951-го.

Инвестиции в британскую сеть

Юбилейная модель появилась на фоне инвестиций Porsche в дилерскую сеть Великобритании, насчитывающую 49 точек продаж и обслуживания. Компания вкладывала средства в более крупные автосалоны и мастерские в Гилдфорде и Бристоле, а также в новую дополнительную площадку в Южном Дублине.

В Дидкоте, графство Оксфордшир, Porsche строит новый склад запчастей, который должен заменить площадку в Бингеме, использовавшуюся брендом почти 20 лет. В специализированном центре в Рединге компания также обучает около 200 учеников по направлениям технического обслуживания, запчастей и сервисного консультирования.

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