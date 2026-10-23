Audi 发布了旗舰 SUV Q9，配备曲面数字 OLED 尾灯。该设计由六块超薄玻璃面板组成，环绕车辆车身后侧部分。据Motor1 报道，这家制造商称，这是此类技术首次在汽车上应用。

六块面板和 512 个分段

灯光面板的玻璃基底厚度为 0.1 毫米，灯光元件的总厚度约为 1 毫米。如此薄的玻璃基底使 OLED 层能够根据车身形状弯曲，因此照明不局限于平坦的尾灯表面。

六块面板合计拥有 512 个可单独控制的分段。每块外侧面板有 99 个分段，每块中央面板有 84 个分段，每块内侧面板有 73 个分段。每个尾灯均通过数据总线连接至车辆电气系统控制单元，从而可以分别控制各个灯光分段。

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从不同角度更容易看到信号

据 Audi 介绍，曲面造型旨在提高刹车灯和转向信号灯对从斜角而非正后方观察车辆的驾驶员的可见性，尤其是在十字路口或停车场。制造商称，两侧的外部曲面面板是其打造过的最大后部灯光面板。

后部 OLED 灯光系统由前部数字矩阵式 LED 前大灯补充。夜间，Q9 可在路面上投射风格化转向信号，并与前后动态转向灯同步。

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