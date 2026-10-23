Audi zaprezentowało flagowego SUV-a Q9 z zakrzywionymi cyfrowymi tylnymi lampami OLED. Konstrukcja składa się z sześciu ultracienkich szklanych paneli, które otaczają tylne boczne części nadwozia samochodu. Jak informuje Motor1, producent nazywa to pierwszym na świecie zastosowaniem takiej technologii w samochodzie.

Sześć paneli i 512 segmentów

Szklana podstawa paneli świetlnych ma grubość 0,1 mm, a całkowita grubość elementu świetlnego wynosi około 1 mm. Tak cienka szklana podstawa pozwala wygiąć warstwę OLED zgodnie z kształtem nadwozia, dlatego oświetlenie nie jest ograniczone do płaskiej powierzchni lampy.

Wszystkie sześć paneli łącznie ma 512 indywidualnie sterowanych segmentów. Każdy zewnętrzny panel ma po 99 segmentów, każdy środkowy po 84, a każdy wewnętrzny po 73. Każda tylna lampa jest połączona z jednostką sterującą instalacją elektryczną samochodu przez magistralę danych, co umożliwia oddzielne sterowanie segmentami świetlnymi.

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Bardziej widoczne sygnały z różnych kątów

Według Audi zakrzywiony kształt ma poprawić widoczność świateł hamowania i kierunkowskazów dla kierowców patrzących na samochód nie bezpośrednio od tyłu, lecz pod kątem — w szczególności na skrzyżowaniach lub parkingach. Producent nazywa zewnętrzne zakrzywione panele po obu stronach największymi tylnymi panelami świetlnymi, jakie stworzył.

Tylne oświetlenie OLED uzupełniają z przodu cyfrowe matrycowe reflektory LED. Po zmroku Q9 może wyświetlać na nawierzchni stylizowany sygnał skrętu, zsynchronizowany z dynamicznymi kierunkowskazami z przodu i z tyłu.

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