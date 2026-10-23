Subaru w przyszłym miesiącu doda do seryjnej gamy w Japonii wersję sportowego sedana WRX z sześciobiegową manualną skrzynią biegów. Samochód otrzyma wzmocnioną przekładnię TY85, stosowaną wcześniej w WRX STI poprzedniej generacji, informuje Motor1.

Manualna skrzynia zamiast CVT

Dotychczas japońskim nabywcom WRX oferowano głównie wersję WRX S4 z bezstopniową skrzynią biegów CVT. Firma produkowała już WRX STI Sport♯ z manualną skrzynią, jednak ta odmiana była ograniczona do 600 egzemplarzy, a prawo do zakupu samochodu wyłaniano w drodze losowania.

Oczekuje się, że nowy WRX z TY85 stanie się stałą częścią gamy modelowej, a nie serią limitowaną. Subaru zaktualizowało również oprogramowanie sterujące silnikiem, aby reakcja na naciśnięcie pedału przyspieszenia była bardziej bezpośrednia. Według Motor1 inżynierowie wykorzystywali doświadczenie z programów wyścigowych podczas prac nad ustawieniami.

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Przekładnię przywrócono do produkcji

Według publikacji planowano zakończyć produkcję TY85 z powodu stopniowego wygaszania linii manualnych skrzyń biegów w związku z przechodzeniem branży na elektryfikację. Projekt wznowiono po tym, jak Subaru odkryło działającą linię produkcyjną przekładni u dostawcy z partnerskiego przedsięwzięcia. Niewielki zespół inżynierów rozpoczął prace na początku 2025 roku i miał stworzyć nowy model w ciągu około roku.

Oczekuje się, że WRX zachowa 2,4-litrowy turbodoładowany czterocylindrowy silnik typu bokser. Subaru nie poinformowało, czy zmieniły się jego moc i moment obrotowy, a także nie ujawniło ceny, pełnej specyfikacji technicznej ani ewentualnych zmian w zawieszeniu, hamulcach lub stylistyce.

Jeszcze dwa modele do 2027 roku

Do końca 2027 roku Subaru zamierza wprowadzić jeszcze dwa modele z manualną skrzynią biegów: nową wersję BRZ oraz przystępnego cenowo pięciodrzwiowego hatchbacka. Wersję BRZ planuje się rozwijać na bazie ubiegłorocznego limitowanego BRZ STI Sport Type RA, koncentrując się na redukcji masy i prowadzeniu. Hatchback może być powiązany z konceptem Performance-B STI pokazanym w 2025 roku, choć firma nie potwierdziła, że będzie to „hot hatch”.

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