Subaru将于下个月在日本量产阵容中加入配备六速手动变速箱的WRX运动轿车版本。该车将搭载强化型TY85变速器，该变速器此前用于上一代WRX STI，Motor1报道。

以手动变速箱取代CVT

此前，日本WRX买家主要获提供搭载无级变速器CVT的WRX S4版本。该公司此前已经推出过配备手动变速箱的WRX STI Sport♯，但该版本仅限量600辆，购车资格通过抽签决定。

预计搭载TY85的新WRX将成为车型阵容的常规组成部分，而非限量系列。Subaru还更新了发动机控制软件，以使加速踏板响应更加灵敏。据Motor1称，工程师在进行调校时借鉴了赛车项目的经验。

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变速器恢复生产

据该媒体报道，由于行业向电气化转型，手动变速箱生产线逐步缩减，TY85原计划停产。在Subaru于一家合作企业的供应商处发现一条仍在运行的变速器生产线后，该项目得以重启。一个小型工程团队于2025年初开始研发，并需在约一年内打造出一款新车型。

预计WRX将保留2.4升涡轮增压水平对置四缸发动机。Subaru没有说明其功率和扭矩是否发生变化，也未公布价格、完整技术规格，以及悬架、制动系统或设计可能作出的改动。

到2027年前再推出两款车型

Subaru计划在2027年底前再推出两款配备手动变速箱的车型：BRZ的新版本和一款价格亲民的五门掀背车。BRZ版本计划以去年的限量版BRZ STI Sport Type RA为基础开发，重点关注减重和操控性。这款掀背车可能与2025年展示的Performance-B STI概念车有关，但该公司尚未确认它将是一款“高性能掀背车”。

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