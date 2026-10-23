Subaru в следующем месяце добавит в серийную линейку в Японии версию спортивного седана WRX с шестиступенчатой механической коробкой передач. Автомобиль получит усиленную трансмиссию TY85, которая ранее использовалась на WRX STI предыдущего поколения, сообщает Motor1.

Механическая коробка вместо вариатора

До сих пор японским покупателям WRX преимущественно предлагали версию WRX S4 с бесступенчатой трансмиссией CVT. Компания уже выпускала WRX STI Sport♯ с механической коробкой, однако эта модификация была ограничена 600 экземплярами, а право на покупку автомобиля определялось жеребьевкой.

Ожидается, что новый WRX с TY85 станет постоянной частью модельного ряда, а не ограниченной серией. В Subaru также обновили программное обеспечение управления двигателем, чтобы сделать отклик на нажатие педали акселератора более острым. По данным Motor1, инженеры использовали опыт гоночных программ при работе над настройками.

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Трансмиссию вернули в производство

По данным издания, TY85 планировали снять с производства из-за постепенного сворачивания линий механических коробок передач на фоне перехода отрасли к электрификации. Проект возобновили после того, как Subaru обнаружила у поставщика из партнерского предприятия действующую производственную линию трансмиссий. Небольшая инженерная команда начала разработку в начале 2025 года и должна была создать новую модель примерно за год.

Ожидается, что WRX сохранит 2,4-литровый турбированный оппозитный четырехцилиндровый двигатель. Subaru не сообщила, изменились ли его мощность и крутящий момент, а также не раскрыла цену, полные технические характеристики и возможные изменения подвески, тормозов или дизайна.

Еще две модели до 2027 года

До конца 2027 года Subaru намерена выпустить еще две модели с механической коробкой передач: новую версию BRZ и доступный пятидверный хэтчбек. Версию BRZ планируют развивать на основе прошлогоднего лимитированного BRZ STI Sport Type RA, сосредоточившись на снижении массы и управляемости. Хэтчбек может быть связан с концептом Performance-B STI, показанным в 2025 году, хотя компания не подтверждала, что это будет «горячий» хэтчбек.

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