Volvo Cars planuje zlikwidować 2 500 miejsc pracy — CNBC
Szwedzki producent samochodów Volvo Cars poinformował w piątek o zamiarze zlikwidowania 2 500 miejsc pracy. Jak podaje CNBC, ogłoszenie nastąpiło w związku z wynikami za trzeci kwartał, na które wpłynął znaczący spadek na rynku chińskim.
Presja na wyniki kwartalne
Firma powiązała planowane redukcje z trudniejszymi warunkami rynkowymi i presją na zyski w trzecim kwartale. CNBC określa spadek na rynku chińskim jako gwałtowny.
Według publikacji sytuacja w Chinach była jednym z czynników, które wpłynęły na kwartalne wyniki finansowe Volvo Cars. Firma osobno wspomniała także o trudniejszych warunkach na rynku USA.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Reakcja rynku
W następstwie informacji o redukcjach i wynikach kwartalnych akcje Volvo Cars spadły o 25%. Volvo Cars oświadczyło, że otoczenie rynkowe w Chinach i USA uległo pogorszeniu.
Producent zaznaczył, że trudniejsze warunki na tych rynkach negatywnie wpłynęły na jego wolne przepływy pieniężne. W dostępnym komunikacie nie podano szczegółów dotyczących terminu planowanych redukcji.