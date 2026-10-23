Volvo Cars planuje zlikwidować 2 500 miejsc pracy — CNBC

Szwedzki producent samochodów Volvo Cars poinformował w piątek o zamiarze zlikwidowania 2 500 miejsc pracy. Jak podaje CNBC, ogłoszenie nastąpiło w związku z wynikami za trzeci kwartał, na które wpłynął znaczący spadek na rynku chińskim.

Presja na wyniki kwartalne

Firma powiązała planowane redukcje z trudniejszymi warunkami rynkowymi i presją na zyski w trzecim kwartale. CNBC określa spadek na rynku chińskim jako gwałtowny.

Według publikacji sytuacja w Chinach była jednym z czynników, które wpłynęły na kwartalne wyniki finansowe Volvo Cars. Firma osobno wspomniała także o trudniejszych warunkach na rynku USA.

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Reakcja rynku

W następstwie informacji o redukcjach i wynikach kwartalnych akcje Volvo Cars spadły o 25%. Volvo Cars oświadczyło, że otoczenie rynkowe w Chinach i USA uległo pogorszeniu.

Producent zaznaczył, że trudniejsze warunki na tych rynkach negatywnie wpłynęły na jego wolne przepływy pieniężne. W dostępnym komunikacie nie podano szczegółów dotyczących terminu planowanych redukcji.

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